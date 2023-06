Niccolò Mosco è il nuovo segretario del Partito Democratico di Casale sul Sile

Lunedì 12 giugno Niccolò Mosco è stato eletto all'unanimità segretario del Partito Democratico di Casale sul Sile. Veterano militante del centrosinistra, ricopre la carica di consigliere comunale nella lista Biotti, sostenuta dal PD nella scorsa tornata elettorale.

Fervido sostenitore di Elly Schlein e portatore di una visione universalista in netta contrapposizione al corporativismo, ha come obiettivi del suo mandato l'affermazione del centrosinistra a livello locale ed il coinvolgimento sempre più ampio dei giovani nella vita del partito. I temi sui quali intende incentrare il suo lavoro saranno la difesa della sanità pubblica, uno sguardo attento sui processi in atto nel mondo del lavoro e dell’economia per contribuire alla realizzazione di un futuro meno incerto per le giovani generazioni, la tutela dell'ambiente e l'integrità del territorio. A tal proposito Mosco ha dichiarato la propria posizione netta contro la costruzione del Maxipolo logistico. L'impegno è di portare avanti queste tematiche attraverso un confronto costante con i cittadini e con le parti sociali, promuovendo dibattiti e confronti sul territorio e rilanciando la presenza del partito in maniera capillare, affinché il PD sia sempre più un punto di riferimento nel panorama politico casalese.