Ponzano, l'assessore Bernardi si dimette: «Motivi personali»

Nicola Bernardi, assessore all'ambiente, urbanistica e viabilità di Ponzano Veneto, ha deciso di lasciare la giunta del sindaco Baseggio per motivi strettamente personali. Bernardi ha scritto in una lettera di ringraziamento al primo cittadino le motivazioni della sua scelta. Un addio che non ha nulla a che fare con la politica ma con un'incompatibilità legata a motivi personali dell'assessore.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", al sindaco Baseggio non è rimasto altro da fare se non prendere atto della decisione del suo assessore. Proprio Baseggio aveva chiamato per primo Bernardi in consiglio comunale tra le fila di "Progetto in Comune". Era l'aprile del 2018, una scelta legata alla giovane età di Bernardi e alla sua passione per la politica locale, ampiamente ripagata dall'assessore in questi anni di carriera politica. In questi giorni però sono arrivate le dimissioni accompagnate da un sentito messaggio di ringraziamento al sindaco. Sarà proprio Baseggio a ricoprire le cariche di Bernardi come assessore ad ambiente, urbanistica e viabilità. Alla fine del mandato manca però ancora un anno e mezzo e in paese le voci di un possibile passaggio del primo cittadino da Lega a Fratelli d'Italia preoccupano la giunta comunale. Le prossime settimane potrebbero portare novità molto interessanti.