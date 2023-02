Nicolò Rocco candidato sindaco, De Nardi: «Peccato non essere alleati»

Il candidato sindaco ha partecipato, a sorpresa, alla presentazione della candidatura di Nicolò Rocco. «Condivido le idee del Terzo polo, non escludo un'alleanza in caso si vada al ballottaggio»

Sabato 4 febbraio è stata la giornata di Nicolò Rocco a Treviso: candidato sindaco per il Terzo Polo (Azione e Italia Viva), il 33enne fondatore di TedX Treviso ha presentato ai cittadini i punti chiave del suo programma.

Tra i presenti in Piazza dei Signori c'era però, un po' a sorpresa, anche Giorgio De Nardi, candidato sindaco che ha voluto venire ad ascoltare dal vivo le prime parole del suo sfidante. «Alle ultime elezioni politiche ho votato il Terzo Polo - ammette De Nardi -. Condivido le idee di Nicolò Rocco ma non riesco a capire perché abbia deciso insieme ad Azione e Italia Viva di non correre insieme a noi in campagna elettorale». «Non penso sia una dispersione di forze quando molte persone si attivano per il bene della città - la replica di Rocco -. Giorgio De Nardi è un imprenditore di cui i trevigiani devono essere orgogliosi, è giusto però che ciascuno si candidi con le proprie proposte per il bene di Treviso».