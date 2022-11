Treviso-Ostiglia, minacce no vax a Zaia: «A tutto c'è un limite»

«Esprimo la mia solidarietà al presidente del Veneto, Luca Zaia, bersaglio in queste ore di un vile attacco da parte della galassia No Vax». Così la capogruppo del MoVimento 5 Stelle in consiglio regionale, Erika Baldin, in merito alle scritte apparse sulla Treviso-Ostiglia dopo le minacce e gli insulti rivolti a Zaia sul gruppo Telegram "V-V".

«Ciascuno è libero di pensarla come crede, ma a tutto c'è un limite. Qui siamo di fronte all'ennesimo, inaccettabile attacco alle istituzioni democratiche e questi atti incivili sono ormai il marchio di fabbrica del mondo No Vax. Negli ultimi mesi in Veneto hanno preso di mira ospedali, sedi delle Ulss e anche sedi sindacali. Non si parli quindi della libertà di pensiero che nulla ha a che vedere con gli insulti e le minacce, gesti inqualificabili che non vanno sottovalutati e costituiscono un pericolo per la nostra democrazia», conclude Baldin.