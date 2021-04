Noi per Conegliano: "Stiamo elaborando un grande progetto per Conegliano"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Con un post su Facebook, la coalizione "Noi per Conegliano" ha chiarito la sua posizione rispetto ad alcune indiscrezioni apparse sulla stampa. Ecco il testo del post: "Riguardo alle ultime notizie apparse sulla stampa, 'Noi per Conegliano' precisa di non aver mai pensato a Massimo Colomban come candidato sindaco per la città. Abbiamo invece espresso apprezzamento per la sua volontà di mettere a disposizione idee e spunti interessanti per contribuire alla Conegliano del futuro. Altri imprenditori, associazioni di categoria e rappresentanti della società civile stanno esprimendo la sua stessa determinazione: stiamo dialogando e continueremo a dialogare con tutti loro. Come già espresso, 'Noi per Conegliano' nasce dalla consapevolezza del declino che Conegliano ha evidenziato negli ultimi due decenni e dalla necessità di ripensare completamente la città. Stiamo lavorando ad un grande progetto che veda la partecipazione di tutte le forze e risorse migliori. E ben sappiamo che poi ci vorrà un'Amministrazione capace di fare sintesi e rendere reale il sogno di una Conegliano vivace, attiva, protagonista. A questo obiettivo va tutto il nostro impegno. Buon 25 aprile a tutti!".