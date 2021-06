Quattro persone al tavolo del ristorante, scatta la polemica: «Non c'è alcuna chiarezza»

«In una giornata così importante per l’HO.RE.CA, con il ritorno del servizo al banco in ristoranti e bar, il Governo italiano ha messo di nuovo in mostra la propria inadeguatezza. Dopo una mattinata di confronti con le Prefetture del Veneto (ci è difatti arrivata comunicazione verbale dalla Prefettura di Treviso e comunicazione scritta dalla Prefettura di Venezia), siamo stati convinti del fatto che non fosse più in vigore il vincolo di quattro commensali per tavolo, legittimando giustamente il fatto dalla mancanza di una norma a riguardo nell'ultimo decreto del Ministero della Salute del 29 maggio e nei protocolli allegati». A dirlo è Andrea Penzo Aiello, presidente di Veneto Imprese Unite.

«Oggi stesso, però, il Ministero della Salute ha emanato un comunicato stampa in si dichiara l’intenzione di continuare a mantenere questo vincolo, nonostante tale chiarimento sia assente nella norma in vigore oggi stesso - continua Penzo Aiello - Se nei mesi scorsi eravamo amareggiati dal ricevere le nuove regole con solo 12-24 ore di preavviso, ora ci troviamo a dover fare fronte ad un Ministero che emana una norma monca e che il giorno stesso in cui la norma entra in vigore ne da una interpretazione tramite l’ufficio stampa e una interpretazione completamente opposta tramite le Prefetture, generando ulteriore confusione nei gestori, nelle forze dell’ordine che devono vigilare e nei clienti stessi. Dopo questo ennesimo gravissimo passo falso, pretendiamo le dimissioni immediate del ministro Speranza. Chiediamo solo di poter lavorare, con norme certe, non interpretabili e che abbiano un fondamento logico».

Qui sotto, invece, i commenti dei fratelli Alessandro ed Andrea Penzo Aiello (titolari del Bar Filò in viale Cadorna a Treviso) in merito alla ripresa da oggi del servizio al banco per bar e ristoranti: