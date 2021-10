Giunta comunale a Volpago: Povelato riconfermato come vicesindaco

A seguito delle elezioni amministrative 2021 a Volpago del Montello non è cambiato nulla in sede di Giunta comunale. Il rieletto sindaco Paolo Guizzo ha difatti confermato le cariche a tutti gli assessori uscenti, formando così una Giunta per metà sia al maschile che al femminile. Ecco allora che come vicesindaco (oltre che assessore all'urbanistica, alla sicurezza, alla protezione civile e ai lavori pubblici) rimane saldo al comando Renato Povelato che sarà affiancato dagli assessori Monica Pedron (bilancio, tributi, patrimonio e attività produttive), Manuela Bertuola (nuova carica alle politiche sociali e sanità), Giuliana Livotto (nuova carica alla cultura e alle politiche giovanili) e Daniele Venturin (coordinatore locale di FdL) che prende le deleghe a turismo, gemellaggio, promozione e salvaguardia del territorio. In futuro, infine, il sindaco potrebbe dare delle deleghe temporanee anche ai consiglieri comunali, ma al momento si continuerà con l'attuale formazione che tante soddisfazioni ha dato negli scorsi anni.