Conegliano, Fabio Chies rieletto sindaco: sconfitta per Lega e Fratelli d'Italia

Ribaltone elettorale a Conegliano: Fabio Chies è stato rieletto sindaco nel pomeriggio di lunedì 18 ottobre. Nulla da fare per il rivale Piero Garbellotto, uscito vincitore dal primo turno elettorale e supportato da Lega e Fratelli d'Italia.

I risultati del ballottaggio hanno incoronato l'ex primo cittadino, di nuovo alla guida della città del Cima dopo il commissariamento del Comune avvenuto proprio durante la sua precedente amministrazione. La Lega, che nel primo turno elettorale aveva conquistato 7 Comuni della Marca sugli 8 chiamati al voto, non riesce nell'en plein. Gli ultimi giorni di campagna elettorale a Conegliano erano stati senza esclusione di colpi tra i due candidati. Il cambiamento tanto invocato da Garbellotto non ha convinto gli elettori che hanno preferito dare una nuova possibilità a Chies che ha ottenuto il 53,46% di preferenze (6540 voti), mentre Garbellotto si è fermato al 46,54% (5694 voti). L'affluenza finale alle urne, alle ore 15 di oggi, è stata del 53,81%. Quasi la metà degli aventi diritto, quindi, non è andata a votare.