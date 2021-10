Oderzo, affluenza a picco: secondo mandato per Maria Scardellato

Maria Scardellato è stata rieletta sindaco di Oderzo per i prossimi cinque anni: la candidata del centrodestra, supportata da Lega e Fratelli d'Italia, ha ottenuto il 69,83% dei consensi contro il 30,17% del rivale Marco De Blasis, candidato per il Movimento 5 stelle e la lista civica "Oderzo Bene Comune". Per Scardellato e il centrodestra un successo importante, nonostante i dati sull'affluenza alle urne siano crollati passando dal 61,92% di cinque anni fa al 44,15% di oggi con meno della metà degli opitergini che ha espresso la propria preferenza ai seggi. Su 17.773 aventi diritto ha votato 7.847 cittadini. Subito dopo i risultati elettorali, Scardellato commenta: «E' una vittoria che ha qualcosa di diverso rispetto alla prima elezione. Un po' ce l'aspettavamo e siamo felici del risultato. E' vero che c'è stato un calo nell'affluenza ai seggi ma mi sembra un trend diffuso anche in altri Comuni della Marca - conclude - Ora l'impegno con i cittadini è portare avanti gli impegni e i progetti avviati durante il primo mandato, arricchendoli con nuove proposte ed iniziative».

Il nuovo consiglio comunale

Quindici consiglieri comunali tra cui sette donne: nove seggi conquistati da Lega (4) e dalla lista civica "Scardellato sindaco" (5), due seggi a Fratelli d'Italia, quattro seggi alla lista civica sconfitta "Oderzo Bene Comune" del candidato Marco De Blasis. Un solo seggio per il Movimento 5 stelle.

Maggioranza: Massimo Moro (Scardellato sindaco), Lara Corte (Scardellato sindaco), Antonio De Moliner (Scardellato sindaco), Luigi Forlin (Scardellato sindaco), Alessandra Dalla Nora (Scardellato sindaco), Paola Paolin (Lega Salvini), Erika Zaia (Lega Salvini), Adriano Silvestrini (Lega Salvini), Alessio Bianco (Lega Salvini), Stella Cancian (Giorgia Meloni Fratelli d’Italia), Marina Marchetto Aliprandi (Giorgia Meloni Fratelli d’Italia).

Opposizione: Giulia Princivalli (Oderzo Bene Comune), Sandro Martin (Oderzo Bene Comune), Chiara Fiorin (Oderzo Bene Comune), Marco De Blasis (Cinque Stelle), Maria Angela Ferri (Cinque Stelle).