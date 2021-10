Oderzo, trionfa la Lega: secondo mandato per Maria Scardellato

Con una percentuale vicina al 70% delle preferenze la sindaca uscente è stata confermata per i prossimi cinque anni. Sconfitto il rivale Marco De Blasis. Affluenza in forte calo rispetto alle ultime elezioni

Maria Scardellato è stata rieletta sindaco di Oderzo per i prossimi cinque anni: la candidata del centrodestra, supportata da Lega e Fratelli d'Italia, ha ottenuto una percentuale vicina al 70% dei consensi contro il 30% del rivale Marco De Blasis, candidato per il Movimento 5 stelle e la lista civica "Oderzo Bene Comune". Per Scardellato e il centrodestra un successo importante, nonostante i dati sull'affluenza alle urne siano crollati passando dal 61,92% di cinque anni fa al 44,04% di oggi con meno della metà degli opitergini che ha espresso la propria preferenza ai seggi. Subito dopo i risultati elettorali, Scardellato commenta: «E' una vittoria che ha qualcosa di diverso rispetto alla prima elezione. Un po' ce l'aspettavamo e siamo felici del risultato. E' vero che c'è stato un calo nell'affluenza ai seggi ma mi sembra un trend diffuso anche in altri Comuni della Marca - conclude - Ora l'impegno con i cittadini è portare avanti gli impegni e i progetti avviati durante il primo mandato, arricchendoli con nuove proposte ed iniziative».