«Maxifocolaio alla Zanusso, una vergogna annunciata»

«Chiusura immediata del centro di accoglienza straordinaria di Oderzo. Ho presentato in queste ore un'interrogazione al ministro Lamorgese sulla vergogna annunciata e puntualmente avvenuta nell'ex Caserma Zanusso. Il maxifocolaio di Covid-19 scoppiato nella struttura è la prova provata che certa gente non ne vuole sapere un bel nulla delle regole. Alla faccia della sicurezza e della salute dei cittadini di Oderzo, gravemente preoccupati ma anche sdegnati per il rifiuto a sottoporsi ai tamponi opposto dai settanta richiedenti asilo ospiti della Zanusso. Risultato: sarebbero ben 61 i positivi accertati al Covid-19, di cui 58 immigrati ospiti del centro e tre operatori. Peraltro, un grave remake di quanto già avvenuto al centro di accoglienza dell'ex Caserma 'Serena' di Dosson, a conferma che la scelta dell’attuale maggioranza di Governo di non attivare misure di contrasto ai flussi migratori irregolari verso il nostro Paese - soprattutto in un periodo di dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19 - sta esponendo la popolazione a continui, ingiustificati e gravissimi rischi per la sicurezza e la salute». Così il deputato opitergino della Lega, Franco Manzato.

