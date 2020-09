Caserma Piave, richiesta al Comune la concessione per trent'anni

«Il nostro desiderio è quello di mantenere la gestione dell'area dell'ex caserma Piave fino al 2047, così da applicare le nuove normative sui contratti di comodato gratuito che permettono di estendere i termini già in essere fino a 30 anni». A dirlo sono i rappresentanti di OpenPiave, associazione di promozione sociale che dal 2017 si è posta l'obiettivo di recuperare e rigenerare la struttura di via Monterumici a Treviso, oggi sede tra gli altri del Cso Django e del dormitorio Caminantes.

«Negli ultimi tre anni sono stati effettuati diversi lavori negli spazi della ex caserma, tra cui la realizzazione della rete fognaria, della distribuzione della rete idrica e della predisposizione per la rete di distribuzione elettrica interne all'area, oltre all'impermeabilizzazione delle coperture, all'illuminazione di sicurezza delle aree esterne e alla realizzazione di un varco come addizionale via di deflusso, tutte opere finanziate grazie ad un prestito da parte di Banca Etica - dichiarano ai nostri microfoni i rappresentanti di OpenPiave - All'associazione deve quindi essere riconosciuto il lavoro svolto fino ad oggi, avendo riportato alla luce quello che prima era uno dei tanti buchi neri presenti in città. Oggi, però, i termini del contratto di comodato gratuito per la gestione dell'ex caserma devono essere rivisti. Attualmente l'accordo prevede 9 anni più ulteriori 9 opzionali, ma l'attuale normativa prevede la possibilità di estendere tali termini fino a 30 anni complessivi e questo è quindi il nostro obiettivo».

«Per questo motivo - continuano da OpenPiave - abbiamo chiesto al sindaco Mario Conte di poter aprire un dialogo per aggiornare l'attuale contratto ma, dopo un'iniziale apertura dell'Amministrazione comunale, nessuno ci ha più fatto sapere nulla e questo ci dispiace. Siamo dunque pronti a manifestare tutti uniti per far valere le nostre intenzioni e i nostri progetti. L'obiettivo, infatti, è quello di continuare a rigenerare l'intera area, facendola diventare un polo a disposizione di famiglie, bambini, anziani, migranti e anche dei disabili grazie al Centro Educativo ed Occupazionale Diurno (CEOD) per persone con disabilità intellettive, un'attività promossa da A.I.L.S. In tutto questo siamo anche convinti che l'emergenza sanitaria legata a Covid-19 abbia messo in evidenza che esiste sul territorio una drastica carenza di spazi e attività che offrono servizi alle persone, soprattutto senza ricorrere a finanziamenti pubblici».