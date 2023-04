Comunali 2023, Oscar Giannino a supporto di Nicolò Rocco

La campagna elettorale di Nicolò Rocco, candidato sindaco di Treviso, e della lista Azione – Futura – Italia Viva che lo sostiene nelle amministrative del 14-15 maggio, prosegue con un altro incontro eccellente. Sabato 29 aprile (ore 13.30) Nicolò Rocco e i candidati ospitano a Treviso due “guru” della politica economica e della cultura liberale italiana: Oscar Giannino e Alessandro De Nicola. L’appuntamento si terrà alla nuova “Losteria”, locale recentemente inaugurato lungo la via Alzaia di Fiera.

Il commento

«Con Giannino e De Nicola approfondiremo temi attinenti alla nostra economia, chiaramente, e allo sviluppo economico che può partire da territori ed enti locali - afferma il candidato sindaco del Terzo Polo -. Per la nostra lista e per me è molto importante avere un confronto diretto con due esperti di così alto livello, provenienti dalla cultura di area liberale, il cui tributo è stato fondamentale per la costruzione del nostro paese. Il pensiero liberale oggi è minoritario nella scena politica italiana, ma non per questo di minore importanza. Merita, perciò, una sua rappresentanza anche a Treviso, città di persone laboriose, costruttive e dal forte spirito imprenditoriale, doti che devono essere valorizzate dalle scelte programmatiche di un’amministrazione comunale».

Gli ospiti

Oscar Giannino, politico e giornalista, è tra le voci più accreditate della politica economica italiana. Già portavoce del Pri, ha diretto il quotidiano "La Voce Repubblicana" e l’inserto "Libero Mercato"; vicedirettore del “Riformista” e di “Finanza & Mercati”, nel 2012 ha fondato il movimento (poi sfociato in un partito) "Fermare il declino", con cui si era presentato alle elezioni politiche.

Alessandro De Nicola presiede “The Adam Smith Society”, associazione culturale non profit attiva nello studio e diffusione dei principi dell’economia di mercato, della concorrenza e della libera iniziativa. Autore di numerosi testi scientifici, De Nicola è anche editorialista de “La Repubblica”, “La Stampa”, “L’Espresso” e “Il Foglio”.