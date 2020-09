Regionali, Arturo Lorenzoni positivo al tampone

Si interrompe la campagna elettorale dell'ex vice sindaco di Padova Arturo Lorenzoni, in corsa per la carica di Presidente: il suo tampone è risultato positivo. In mattinata a Padova per sostenerlo è arrivato il segretario del Pd, Zingaretti, che non ha però potuto incontrarlo: «Sono risultato positivo al tampone fatto questa mattina». Lo rende noto il candidato presidente del centrosinistra Arturo Lorenzoni. «Sto bene, continuerò la campagna elettorale da remoto con incontri in teleconferenza. Cautelativamente devo stare a casa. Come richiesto dalle autorità sanitarie, invito tutte le persone che mi hanno incontrato nell’arco degli ultimi 5 giorni a rivolgersi agli uffici delle rispettive aziende sanitarie per sottoporsi a tampone».

