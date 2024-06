Paese, Katia Uberti vince la sfida "rosa" e torna sindaco

Come da previsioni Paese resta saldamente in mano al centrodestra. Katia Uberti, sostenuta da tutto il centrodestra più due liste civiche, ottiene il secondo mandato come Sindaco battendo nettamente la rivale Giuliana Donadi, candidata del Partito Democratico. La Uberti, secondo gli ultimi dati, si attesterebbe intorno al 63% contro il 36% della Donadi.