Commemorazione del 25 Aprile a Paese, Zanoni attacca il sindaco

«Stupisce ed è grave la decisione del sindaco di Paese di non accogliere la richiesta dell'ANPI locale di aggiungere al consueto percorso della memoria in occasione del 25 aprile, anche una sosta presso il monumento di via Salvo D'Acquisto». A dirlo è il consigliere regionale del Pd Veneto, Andrea Zanoni, in una dura nota diffusa nella giornata di oggi 10 aprile in cui stigmatizza il comportamento della prima cittadina Katia Uberti.

«Già lo scorso anno - dice Zanoni - il sindaco del comune in cui peraltro risiedo era stata protagonista in negativo proprio in occasione della Festa della Liberazione quando si è rifiutata di commemorare i caduti della resistenza davanti al monumento dell’ANPI. Una vicenda che, assieme al diniego del sindaco di Maserada sul Piave di concedere all'associazione dei partigiani la sala comunale per tenere un dibattito sulle foibe, è stata portata all'attenzione del governo grazie ad una interrogazione del senatore Andrea Martella. Ora ci risiamo con questi atteggiamenti da censori, davvero inaccettabili. Spero che la Uberti ci ripensi. Nel frattempo sono curioso di sapere cosa ne pensa il segretario regionale della Lega».