Paese, Fratelli d'Italia fuori dalla Giunta. Borgia: «Turco presidente del consiglio comunale»

«In merito alla composizione della Giunta Comunale di Paese vorrei chiarire che non esiste alcun caso politico riguardante la mancata nomina di esponenti di Fratelli d’Italia nei ruoli di Assessore comunale in quanto abbiamo deciso tutti insieme di puntare sul ruolo del Presidente Consiglio Comunale». A dirlo è Claudio Borgia, presidente provinciale di FdI. «Il ruolo che abbiamo sempre auspicato per il nostro partito a Paese è quello di Presidente del Consiglio comunale - prosegue Roberto Fava, Commissario elettorale di FdI a Paese - Questo incarico, che ricordo essere la seconda carica del Comune per importanza, è particolarmente rilevante perché é un ruolo istituzionale di garanzia con il chiaro obiettivo di assicurare un’efficace coordinamento e supervisione dei lavori del Consiglio stesso, rappresentando una figura di equilibrio e imparzialità fondamentale per il corretto funzionamento dell'Amministrazione comunale».

«Alla votazione di lunedì, dopo una attenta riflessione con il circolo locale di Fratelli d’Italia, proporremo per questa carica il Sottufficiale dell’Esercito Massimo Turco, 43enne sposato e padre di due bambini. Siamo convinti che la sua dedizione come servitore dello Stato lo renderanno un ottimo Presidente del Consiglio comunale - chiosa Federica Morao, neo Consigliere comunale meloniano - Fratelli d’Italia proseguirà il prezioso lavoro di ascolto e di risoluzione dei problemi dei cittadini dai banchi della maggioranza con lealtà e correttezza, lavorando con i colleghi degli altri partiti di centrodestra per il bene della comunità. L’obiettivo comune é quello di continuare a migliorare la qualità della vita dei cittadini».

«Accolgo con fiducia e stima l'indicazione della maggioranza di centrodestra che in Consiglio Comunale supporterà la candidatura di Massimo Turco alla carica di Presidente del Consiglio Comunale - commenta il sindaco Katia Uberti - La sua designazione incarna la volontà espressa dagli elettori e sottolinea la linea e il sostegno delle forze della nostra coalizione».