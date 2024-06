Paese, svelata la nuova giunta: «Premiata la scelta dei cittadini»

Nuova Giunta comunale a Paese dopo le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. La sindaca Katia Uberti ha annunciato in questi giorni i nomi che andranno a comporre la giunta di maggioranza per il suo secondo mandato. Si tratta di:

Francesco Pietrobon - Vicesindaco, Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Infrastrutture, Patrimonio e Decoro Urbano

Maurizio Severin - Bilancio, Tributi, Personale e Partecipazioni in società ed enti

Martina Gasparetto - Politiche Culturali, Politiche Giovanili, Pubblica Istruzione, Turismo, Eventi, Manifestazioni e Smart City

Camillo Silvello - Attività Produttive, Agricoltura, Commercio, Servizi Demografici, Servizi Informatici e Trasporti

Ennio Brunello - Urbanistica, Edilizia Privata e Viabilità

La sindaca Uberti ha tenuto per sé gli assessorati: Affari Legali e Generali, Politiche per la Famiglia, Politiche Sociali e Sanitarie, Pari Opportunità, Politiche per i Servizi alla Prima Infanzia, Polizia Locale, Protezione Civile, Trasparenza, Ambiente, Sport, Tempo Libero, Cultura Veneta, Promozione Gemellaggi e Scambi Culturali e qualsiasi altro non espressamente delegato ai singoli Assessori. Con un ulteriore decreto Uberti ha poi conferito specifiche deleghe ai consiglieri comunali per garantire un supporto consultivo e propositivo nelle rispettive aree di competenza:

Alberto Mattarollo: Cultura Veneta, Promozione Gemellaggi e Scambi Culturali

Jacopo Schiavinato: Sport e Tempo Libero

Claudio Pasetto: Ambiente

Il commento

Queste le parole di Katia Uberti in merito alla nuova giunta: «La priorità è sempre e solo per il bene di Paese, dei cittadini più vulnerabili, dei nostri anziani e delle generazioni che si stanno avvicinando alla nostra comunità. Le recenti elezioni hanno dimostrato che la nostra comunità riconosce e apprezza il lavoro svolto e l'impegno di chi ha dedicato tempo e risorse per il miglioramento di Paese. Il voto di fiducia dei cittadini non solo conferma la bontà di quanto fatto finora, ma rappresenta anche un incoraggiamento a proseguire su questa strada. Siamo pronti a continuare con determinazione per il bene di Paese e di tutti i suoi cittadini, con l’impegno di rendere Paese un luogo dove ogni cittadino si senta parte di una comunità forte, unita e solidale. Grazie ancora a tutti per la fiducia accordataci. Continuiamo insieme, con coraggio e passione, a costruire il futuro del nostro amato Paese».