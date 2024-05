Comunali 2024, Paola Roma presenta la lista ViviPonte: «Energia che si rinnova»

Manca meno di un mese alle elezioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno: a Ponte di Piave la sindaca uscente, Paola Roma, ha presentato venerdì mattina, 10 maggio, la composizione ufficiale della lista civica "ViviPonte" con cui si presenterà alle urne. Dodici candidati, più la candidata sindaco, sei donne e sette uomini tra importanti conferme ma anche diverse novità.

Tra i riconfermati in lista ci sono: Stefano Picco, 45 anni, vicesindaco con delega alla Sicurezza e segretario della Lega di Ponte di Piave, Stefania Moro, 49 anni, assessore a Sport e Cultura, Matteo Buso, 34 anni, assessore all’Ambiente e alla Pianificazione Urbanistica. Confermati anche Fabio Buriola, 41enne di Levada, capogruppo in consiglio comunale con delega alle Attività Produttive, Sergio Lorenzon, 68anni, consigliere comunale con delega a Turismo e Agricoltura, e Mattia Marchetto, 31 anni, consigliere comunale con delega alle Politiche Giovanili. Nella squadra anche Raffaella Parrella, 51 insegnante di scuola primaria, già candidata nella civica ViviPonte. Tra i volti nuovi in lista, Vanessa Modolo, 23 anni, educatrice cresciuta a San Nicolò, Gina Vazzoler, 63 anni, pensionata ed ex dipendente Ulss2, e Nicola Brusatin, 22 anni, perito agrario. Altre novità sono Giulia Fadel, 23enne, laureata in infermieristica, e Mirco Casagrande, 75 anni, sacrestano della parrocchia di Ponte di Piave.

Il commento

«ViviPonte è una squadra di persone che si è messa a disposizione dei cittadini e vuole continuare a farlo con esperienza e nuove energie - spiega Paola Roma - siamo pronti a dare continuità amministrativa a Ponte di Piave, per proseguire nel lavoro svolto, completare i progetti avviati e realizzarne di nuovi. Al centro del nostro progetto c’è la famiglia: continueremo il sostegno ai nuovi nati e l’applicazione del fattore famiglia per l’ambito sport e trasporto scolastico, così come investiremo nel sociale con nuove metodologie, anche la telemedicina, e per i giovani, con progetti come Erasmus+. Continueremo con la sicurezza, idrogeologica del fiume Piave, ma anche del territorio, grazie alla videosorveglianza e la collaborazione con le forze dell’ordine. La tutela dell’ambiente, del patrimonio arboreo, della biodiversità e la spinta per le rinnovabili, con la creazione delle comunità energetiche. Le opere pubbliche, continuando nel reperimento dei fondi da enti sovracomunali quali Provincia, Regione, Governo e ambito europeo. Mantenere invariati i tributi locali, proseguire il recupero dell’ex cinema Luxor e del campo sportivo Tumiotto. ViviPonte è una squadra di persone che vuole dedicarsi alla comunità per il bene di Ponte di Piave e delle frazioni».

I candidati