Infrastrutture, Paolin (Lega): «Giovannini e Franco riferiscano in aula su ritardi opere pubbliche»

«Nel 2021 sono stati aggiudicati contratti di appalto per opere pubbliche pari a 41,3 miliardi, opere che avrebbero contribuito al rilancio del sistema Paese. Tuttavia, le dichiarazioni allarmanti di alcuni esponenti istituzionali del Veneto lasciano qualche preoccupazione. Ad esempio, per il presidente della Confartigianato Trevigiana Gianmaria Modolo il 30% dei cantieri è già fermo e la percentuale sarebbe destinata a crescere. La Lega chiede per questo che i ministri Giovannini e Franco riferiscano in aula sulle iniziative in atto per calmierare il prezzo delle materie prime, sostenere le imprese edili già aggiudicatarie di appalti che – a causa dei rincari assurdi del materiale – rischiano di non rispettare gli impegni assunti, garantire il completamento dei lavori relativi alle prossime Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026». Lo dice in una nota il deputato della Lega Giuseppe Paolin, componente della Commissione Affari sociali.