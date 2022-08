Nuovo ponte di Vidor e quarto lotto della tangenziale: appello al Governo

«È indispensabile sbloccare due opere assolutamente necessarie per la provincia di Treviso e per questo ho chiesto l’impegno del Governo affinché nel prossimo contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e Anas siano inseriti il nuovo ponte di Vidor e il quarto lotto della Tangenziale est di Treviso». Ad annunciarlo, mercoledì 3 agosto, è il deputato trevigiano della Lega Giuseppe Paolin, primo firmatario dell’Ordine del giorno relativo alle due opere.

«Il ponte è un’opera importante, attesa da trent’anni dal territorio, che dovrebbe collegare la strada regionale Feltrina alla strada provinciale 34 per Pieve di Soligo - continua Paolin -. I sindaci dei comuni interessati (Vidor, Crocetta, Cornuda, Pederobba e Valdobbiadene) sono tutti concordi sulla necessità di operare secondo il vecchio tracciato elaborato nel 2014, già approvato dal Consiglio regionale. Assolutamente necessario è anche lo sblocco del quarto lotto della tangenziale di Treviso, che prolunga la tangenziale del capoluogo dalla Castellana fino alla Feltrina, anche questa un opera fondamentale attesa da circa vent’anni non solo per Treviso ma per tutto il territorio provinciale».