Covid: «Parcheggi riservati davanti agli studi medici per fare i tamponi in auto»

«Riservare alcuni parcheggi nei pressi degli ambulatori per permettere ai medici di effettuare i tamponi ai pazienti direttamente in auto, evitando così assembramenti o situazioni di promiscuità negli studi. Basterebbe anche solo un’ora al giorno, senza creare quindi particolari disagi ai cittadini». L’appello arriva da Jonatan Montanariello, consigliere regionale del Partito Democratico.

«È una proposta avanzata anche da alcuni medici di base e mi sembra assolutamente sensata, invito perciò i sindaci ad accoglierla: devono soltanto concedere il suolo pubblico, niente di più. È il modo migliore per garantire rapidità e sicurezza, entrambe essenziali per contrastare efficacemente il diffondersi del virus. Meglio avere una postazione ‘drive through’ in più, anziché in meno. Le istituzioni - aggiunge Montanariello - hanno il dovere di ascoltare chi da quasi un anno ormai è un prima linea nel combattere l’epidemia e dare risposte concrete a chi chiede di lavorare nelle migliori condizioni possibili, nell’interesse dei cittadini, senza sentirsi accusare di essere un fannullone o di ‘volersi imboscare’ quando esprime delle legittime perplessità. È impensabile infatti poter effettuare i tamponi negli ambulatori, magari situati all’interno di condomini, dove già si svolge tutta l’ordinaria attività ‘non Covid’, destinata ad aumentare in questi mesi con l’arrivo dell’influenza stagionale. Avere a disposizione un paio di posti auto per una o due ore al giorno non è una richiesta insormontabile, mi auguro che le amministrazioni comunali se ne facciano carico».