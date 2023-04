Treviso, mancano parcheggi "rosa": «Il 53% della popolazione è donna»

Parcheggi Rosa a Treviso? Dal 1970 ad oggi la variazione demografica trevigiana riscontra una notevole diminuzione delle nascite ed una media del 53% di presenza femminile nel territorio comunale.

«Eppure in città - dichiara Maurizio Mestriner, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Treviso - si faticano a trovare stalli rosa, solo 15 su una popolazione residente di quasi 84mila residenti, ossia spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni. L’articolo 188-bis del Codice della Strada prevede che - prosegue Mestriner - per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni gli enti proprietari della strada possono allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire e agevolare la mobilità di tali soggetti. Per beneficiare dell’agevolazione bisogna, ovviamente, munirsi di specifica autorizzazione, denominata ‘Permesso Rosa’, che va richiesta al proprio Comune. Con ordinanza del sindaco è possibile - aggiunge Mestriner - riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, premunendosi del contrassegno speciale Permesso Rosa. Eppure sono previsti contributi ai Comuni e Treviso ne potrebbe beneficiare fino a 30mila euro, proprio per istituire tali Stalli. Da sindaco di Treviso non esiterei un istante, instituirei a titolo gratuito e senza alcun costo per le donne interessate fino a 3 ore e non solo 2 ore. Il mio giudizio personale? Gli stalli rosa - conclude - dovrebbero essere non meno di 50, altro che 15 ad oggi.