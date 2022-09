Parco giochi di Ceneda inagibile per l’erba troppo alta: scattano le proteste

"Non sono solo i giardini pubblici ad essere abbandonati all'incuria ed al proliferare di erbacce, ma anche quelli che dovrebbero essere i luoghi di svago per i più piccoli. Ci è stato segnalato da una nonna, che si era recata con i nipotini al parco giochi di Ceneda, della situazione in cui versa quello spazio pubblico. Le erbe selvatiche che arrivano ai piedi degli scivoli ed il tavolo con le panchine che fra non molto verranno sommerse dall'erba". A dirlo è il gruppo di Rinascita Civica - Partecipare Vittorio.

"Il parco giochi, situato dietro la scuola primaria Ugo Foscolo, è stato realizzato da poco, ma a quanto pare è stato anche immediatamente abbandonato dalla pubblica amministrazione. Si dirà, come è stato già detto per i giardini del centro, che mancano gli operai in comune e che quello o quelli (non si è ben capito dalle dichiarazioni della amministrazione quanti siano) sono giustamente in ferie - continuano da Rinascita Civica - Ma se questa è la situazione perché il Comune non dà in gestione ad una delle tante associazioni vittoriesi la manutenzione di questo spazio dedicato ai più piccoli? Miatto lo sa bene che ovunque ci sia vegetazione incolta c’è il pericolo delle zecche. Per la cronaca la nonna con i nipotini se ne sono andati al Parco Papadopoli - quello per cui non si sta facendo nulla se non pensare di venderlo - anche se li non ci sono i giochi per i bambini".