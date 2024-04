Da Re si congeda dall'Europa: «Esperienza importante, densa di sfide e battaglie»

La giornata di oggi, 23 aprile, con l'ultima plenaria a Strasburgo a cui ha preso parte, chiude ufficialmente l'esperienza in Europa di Gianantonio Da Re, recentemente espulso dalla Lega (che ovviamente non lo ricandiderà all'Europarlamento) per le sue posizioni anti-salviniane. Ora il "Baffo" è pronto a dedicarsi anima e cuore alla campagna elettorale delle comunali di Vittorio Veneto, dove guiderà la corsa a sindaco del suo delfino, Gianluca Posocco.

«Con oggi concludo la mia avventura come Europarlamentare. È stata un'esperienza importante, densa di sfide e battaglie che ho condotto per il mio territorio» ha scritto su Facebook ormai l'ex europarlamentare «Fra tutti i colleghi, mi piace salutare, in particolare, Paolo De Castro. Anche lui, come me, non verrà ricandidato per il Parlamento europeo. Sarà una grande perdita non solo per il Partito Democratico, ma per l'intero comparto dell'agricoltura, un mondo nel quale ha saputo lavorare e confrontarsi con i grandi player, a cominciare dalla Francia. Una persona che, pur non essendo del mio partito, ho apprezzato per il suo impegno nella difesa dei vini (come il rosè) e dei prodotti tipici della nostra terra. Saluto e ringrazio anche tutti gli altri miei colleghi e ringrazio chi mi ha sostenuto in questi cinque anni. Si volta pagina, se ne scrive un'altra! Ciao a tutti».