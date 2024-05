Parlamento europeo, si presenta la lista “Stati Uniti d’Europa”

E’ stata presentata sabato mattina, 11 maggio, a Treviso, nel salone del Museo Bailo, la lista “Stati Uniti d’Europa” in lizza per le elezioni al Parlamento Europeo dell’ 8-9 Giugno prossimi; presenti 4 candidati della Circoscrizione NordEst: Gabriella Chiellino, Marina Sorina, Antonella Soldo, Davide Bendinelli. L’imprenditrice veneta, Gabriella Chiellino, originaria di Conegliano ed esperta di tematiche ambientali, ha evidenziato come, di fronte alle sfide epocali, che ci attendono ed alle aree di crisi presenti alle porte dell’Europa, sia indispensabile che la UE sappia esprimersi in maniera univoca per poter contare nella dialettica mondiale.

«Mi sono candidata con la lista Stati Uniti d’Europa – ha dichiarato Gabriella Chiellino - perchè è un esempio della capacità di superare i particolarismi per raggiungere un obbiettivo più alto». Focalizzandosi sul trevigiano, Chiellino ha annunciato il proprio impegno a concorrere a riequilibrare il rapporto fra ambiente ed agricoltura in Europa, perchè l’applicazione di alcuni provvedimenti comunitari, calati senza considerare le peculiarità dei territori, potrebbero avere rilevanti conseguenze sull’economia dell’agroalimentare e sugli ecosistemi della Marca, frutto del secolare lavoro dell’uomo.