Il Partito Democratico provinciale ha scelto la nuova Segreteria: ecco tutti i nomi

Giovedì sera si è tenuta la prima riunione della nuova Direzione provinciale, l’organo esecutivo dei dem della Marca. Il segretario Giovanni Zorzi ha annunciato la squadra che lo supporterà in questo secondo mandato. Alcuni nomi erano già stati annunciati nell’assemblea di insediamento a Conegliano a inizio febbraio.

Le novità sono rappresentate dall’ingresso in segreteria di: Alberto Cappelletto, sindaco di S. Biagio di Callalta, in qualità di coordinatore dei sindaci; Isabella Gianelloni, presidente del consiglio comunale di Conegliano, seguirà la formazione, un’attività su cui il partito provinciale intende investire molto. Claudio Beltramello, consigliere comunale di Castelfranco, si occuperà di sanità. A Lorenzo Fabbian, assessore a Pieve del Grappa, spetterà il compito di seguire le aree montane, i progetti di fusione tra i comuni e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale. Marta Sartorato, giovane consigliere comunale di S. Biagio, sarà responsabile per le politiche culturali.

Sono riconfermati: Leone Cimetta, vicesegretario, Alessandro Basso, segretario organizzativo; Luciana Fastro, presidente dell'assemblea; Alessandra Gazzola, tesoriere; Roberto Grigoletto, comunicazione; Anna Sozza, Enti Locali e Società partecipate; Oscar Borsato, politiche abitative; Stefano Pelloni, economia; Federico Mascarin, sociale e diritti; Matteo Favero, ambiente; Chiara Tullio, scuola e infanzia, Rita Giannetti, violenza e disagio. Zorzi ha tenuto per sé le deleghe al lavoro e alla sicurezza.

“È una squadra che unisce esperienze amministrative, buone pratiche, competenze ed entusiasmo – dichiara Zorzi – Lavoreremo con i circoli e gli amministratori per dare alle comunità di questa provincia una proposta politica nuova, concreta ed efficace”. La Direzione provinciale ha poi adottato un ordine del giorno, presentato da Marco Michelini di Mogliano Veneto, sul tema della guerra in Ucraina da indirizzare ai vertici nazionali del Partito: ferma condanna all’aggressione di Putin e impegno immediato a rilanciare nel concreto il valore della pace, a ripensare il ruolo della Nato e a rafforzare l’Unione Europea e l’ONU. “Il Partito Democratico si schiera a fianco del popolo ucraino - commenta Zorzi - Dobbiamo ora impegnarci tutti nelle piazze e nelle istituzioni a far sentire la voce della pace”.