Partito Democratico, l'assessore sanbiagiese Zangrando entra in Direzione regionale

Un assessore del Comune di San Biagio entra nella Direzione regionale del Pd Veneto. E’ Giulia Zangrando, 33 anni, operatrice socio sanitaria, a cui il sindaco Cappelletto ha affidato nel 2016 la delega dei Servizi sociali che tuttora gestisce. Zangrando è da tempo impegnata sul fronte politico: è stata portavoce provinciale delle Donne dem dal 2015 al 2020, neoeletta segretaria di circolo a San Biagio. Ad indicare il suo nome nella nuova Direzione regionale guidata dal neo eletto segretario Andrea Martella è stata l’eurodeputata dem Alessandra Moretti.

"L'esperienza lavorativa e di amministratore locale è preziosa per maturare consapevolezza dei bisogni primari richiesti dai territori e dar loro risposte. Non basta, seppur essenziale, dar ascolto ai cittadini, alle realtà economiche, sociali e del terzo settore: serve farne esperienza, dargli voce e risposte. Credo che Alessandra Moretti si sia spesa per la mia presenza in Direzione regionale proprio per valorizzare il contributo che posso dare al PD Veneto alla luce della mia esperienza amministrativa e di lunga militanza. Lavorerò per rafforzare l'offerta politica del PD, lontana da logiche di equilibri interni ma calata nelle proposte concrete necessarie alla società del Veneto, alle istanze degli amministratori locali che devono essere protagonisti delle scelte nel partito e alla forza motrice di questa regione che è costituita da persone generose, laboriose e competenti in tutte le realtà di vita” dichiara Zangrando. Oltre alla Moretti, la nuova componente della Direzione regionale Pd ringrazia anche il segretario trevigiano Giovanni Zorzi per la fiducia dimostrata.