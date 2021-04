Patrick Zaki cittadino onorario di Treviso: mozione in consiglio comunale

Lunedì mattina, 19 aprile, i gruppi di opposizione del Comune di Treviso hanno depositato una mozione, con primi firmatari Antonella Tocchetto e Stefano Pelloni, per chiedere la concessione della cittadinanza onoraria di Treviso a Patrick Zaki.

«Dobbiamo scongiurare in qualsiasi maniera un altro caso Regeni. Questo ragazzo egiziano, studente dell’università di Bologna, da mesi è imprigionato in un carcere egiziano senza motivo. La città di Treviso si unisca, concedenti la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, in questa campagna che chiede al Governo Italiano di attivarsi per chiedere all’Egitto l’immediato rilascio dello studente» dichiara la prima firmataria, Antonella Tocchetto. «Questo ordine del giorno è importante per sensibilizzare l’opinione pubblica su un fatto grave per il nostro paese, anche il Senato si è espresso da poco, grazie all’ordine del giorno del Partito Democratico, per richiede la concessione della cittadinanza italiana allo studente egiziano imprigionato in Egitto» conclude Stefano Pelloni.