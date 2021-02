Patrizia Manca eletta nella segreteria della Fisascat del Veneto

Patrizia Manca, eletta lo scorso dicembre segretaria generale della Fisascat Belluno Treviso, il 29 gennaio è entrata a far parte della segreteria della Fisascat del Veneto. Manca è stata eletta all’unanimità assieme a Giovanni Battista Comiati. I due nuovi segretari andranno ad affiancare la segretaria generale Maurizia Rizzo che guida la categoria che rappresenta i settori terziario, turismo e servizi.

Manca approda al regionale dopo la recente elezione al timone della Federazione interprovinciale, incarico che continuerà a ricoprire: va infatti sottolineata la piena compatibilità fra i due incarichi. La sindacalista in questi anni è stata anche responsabile della formazione della categoria a livello regionale. “Vogliamo rafforzare l’unitarietà della categoria – spiega la segretaria regionale Maurizia Rizzo – anzitutto eliminando i confini provinciali, perché è come sistema territorio che siamo chiamati a operare. Sono convinta che con Manca e Comiati sapremo dare un impulso importante in questa direzione”.

“Ringrazio tutti per la fiducia ricevuta - afferma la neo segretaria Patrizia Manca - m’impegno da subito per far crescere trasversalmente le competenze di tutti i delegati e le delegate, delle lavoratrici e dei lavoratori, anche alla luce dei nuovi bisogni di tutela e di diritti emersi come prioritari in questo complesso periodo di crisi, in primis la salute e la sicurezza”. Manca, 53 anni, sarda di nascita e trevigiana d’adozione, è impegnata nell’attività sindacale dal 2000. Il suo impegno nel sociale, nell’associazionismo cattolico, nel volontariato e nella politica (in gioventù è stata assessore al Sociale e alla Cultura nel Comune sardo di Tramatza, in provincia di Oristano, dove è nata e cresciuta) è confluito nella passione per il sindacato nei primi anni Duemila, quando è stata eletta delegata sindacale in un’azienda di servizi. Nel 2009 è entrata a far parte della segreteria Fisascat di Treviso, divenuta poi dal 2013 segreteria di Belluno Treviso. Nel dicembre 2020 è stata eletta segretaria generale della categoria.