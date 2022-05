"Patto per Santa Lucia": presentati i candidati consiglieri per Fantinel

Sono sei uomini e sei donne i componenti della squadra che correrà alle prossime amministrative per Santa Lucia di Piave a rappresentanza del nuovo progetto civico “Patto per Santa Lucia”, con candidato sindaco Fiorenzo Fantinel. Una lista con età media di 39 anni a trazione giovane, e con grande preparazione e competenza, che si pone l’obiettivo di portare un nuovo approccio di amministrare che mette al centro dell’attività la connessione e la sinergia tra amministrazione e comunità. Sono tanti i candidati che ricoprono importanti ruoli e cariche nell’attività associazionistiche del paese portando con se un bagaglio di esperienze importante: da Nicola Bariviera presidente dell’Associazione ENAR (riconosciuta per la tradizionale e popolare Festa delle Rane), Elisa Furnaletto neo vicepresidente del Comitato Antica Fiera di Santa Lucia di Piave, Giada Pavan vicepresidente dell’Asd Urban Dance (prestigiosa scuola di danza) e Orietta Calonego consigliere della Bocciofila Saranese e consigliere del Comitato Federale Nazionale FIB.

Una squadra che conterà sull’esperienza amministrativa, oltre che del candidato sindaco Fantinal – già Sindaco di Santa Lucia di Piave nel 2002 e riconfermato per il mandato successivo fino al 2012 - anche di tre consiglieri di minoranza uscenti: Alessio Barro e Luca Castellaz di “Vivere Bene a Santa Lucia” e Alessandro Marsura di “Cambiare Santa Lucia”. I 12 candidati di “Patto per Santa Lucia”: Nicola Bariviera, Alessio Barro, Claudia Basei, Orietta Calonego, Luca Castellaz, Massimiliano Di Fabio, Furlanetto Elisa, Riccardo Lovatello, Alessandro Marsura, Giada Pavan, Daniela Perenzin e Chiara Trevisan.

Il nostro è un patto trasversale dove le diverse componenti hanno deciso di unirsi per dare una nuova prospettiva, e un nuovo futuro, a Santa Lucia e alla sua Comunità. – dichiara Fiorenzo Fantinel, candidato sindaco a Santa Lucia di Piave – “ La nostra è proposta di equilibrio che unisce novità e freschezza di pensiero, data dai tanti giovani preparati e competenti in lista, ed esperienza amministrativa che oltre al sottoscritto verrà portata da chi ha già potuto prendere le misure con l’organismo amministrativo. Quello che però più mi rende orgoglioso è che questo progetto civico prende forma dal tessuto sociale e dalla volontà condivisa che esistono anche altri modo di amministrare, basati sul dialogo, sul confronto e sulla costruzione di sinergie con la comunità e con il territorio.”

Una proposta amministrativa dinamica è quella che propone il progetto “Patto per Santa Lucia” con un’attenzione al miglioramento del benessere delle persone, allo sviluppo di un nuovo senso civico e di comunità, alla costruzione di sinergie virtuose con il territorio e le istituzioni, alla realizzazione di modelli innovativi di inclusione e welfare e, soprattutto, alla valorizzare delle unicità e specificità di Santa Lucia di Piave che comprendono le eccellenze rappresentate dalle associazioni del Comune, il quartiere fieristico internazionale e la figura del Beato Claudio.