Comunali 2023, niente lista per il Partito Comunista: «Problemi organizzativi»

Il Partito Comunista Italiano non sarà presente alle prossime elezioni comunali di Treviso, in programma il 14 e 15 maggio. Dopo le voci circolate sabato, domenica 16 aprile il candidato sindaco Ugo Moro ha dato conferma dalla mancata presenza della lista Pci.

«Care compagne e compagni di Treviso - esordisce Moro in un videomessaggio rivolto ai sostenitori -, l'emozione degli ultimi giorni trascorsi in città rimarrà per sempre nella memoria di tutti noi. Purtroppo non siamo riusciti a presentare la nostra lista per problemi organizzativi. Abbiamo pagato la recente costituzione della nostra struttura a Treviso, ma non ci fermeremo. Ci tengo a ringraziare i 205 firmatari a sostegno della lista. Il numero quindi era stato raggiunto per poterci presentare ma non è bastato per avere il via libera dalla commissione elettorale. Il nostro programma resta per promuovere il progetto della "Grande Treviso". Dal 1 maggio manifesteremo per la Festa del Lavoro e riproporremo i nostri progetti per la Treviso del futuro».