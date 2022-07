Pedemontana, il Pd: «È costosa e piena di incognite, basta cemento»

«Come nella migliore tradizione delle economie del terzo mondo in Veneto l’apertura di un’arteria stradale, peraltro cara e con molte incognite, si trasforma in volano per nuovo cemento: è il caso di Povegliano, che secondo gli ultimi dati Ispra, sfiora quasi il 30% del suo territorio perduto dalla cementificazione per la nuova superstrada. E sempre con la scusa, ormai monotona, del lavoro».

A dirlo sono Giovanni Zorzi e Matteo Favero, rispettivamente segretario del Pd di Treviso e responsabile Ambiente, Infrastrutture e Agricoltura provinciale. «Il lavoro si crea anche riutilizzando le aree abbandonate e rigenerate, anzi se ne crea molto e molto di più senza deturpare il poco suolo rimasto libero, prezioso per la nostra agricoltura di qualità. Siamo la provincia più calda del Veneto in questa estate rovente e non è un caso visto che siamo la seconda provincia della regione e quarta in Italia nella triste classica della superficie consumata. È ora di finirla. E per favorire la trasparenza nelle scelte amministrative di ogni comune metta sul proprio sito istituzionale, nella pagina principale, un semaforo o un indicatore del suolo consumato secondo la beffarda legge regionale contro il consumo di suolo, smentita dal tempo e da esempi come questi».