Partito Democratico di Treviso, è Zorzi l'unico candidato a segretario provinciale

Sono scaduti oggi, giovedì 18 novembre, alle ore 19, i termini per la presentazione delle candidature a segretario provinciale della Federazione del Partito Democratico di Treviso. È stata presentata una sola candidatura, quella del segretario uscente Giovanni Zorzi, che si propone quindi come candidato unitario alla guida del partito provinciale. “Un passo avanti. Ogni giorno per un PD più forte”: questo il titolo della sua mozione.

“Per me è una grande responsabilità – commenta Zorzi –. La convergenza sulla mia candidatura è la prova che in questi anni la strada del dialogo e della collaborazione si è dimostrata efficace. C’è ancora tanto da fare per riportare in questa provincia il PD ai livelli di consenso che merita. Se ci impegniamo però tutti, sin da subito, saremo in grado di raccogliere quello che è stato faticosamente seminato in questi anni di lavoro, facendo compiere al partito un decisivo passo avanti”.

“Lavoreremo per un partito più forte, preparato e coordinato, aperto alle forme di partecipazione digitale ma ancorato al suo essere comunità di persone sul territorio. Lavoro, sicurezza e dignità saranno le parole d’ordine con cui la nostra azione dovrà declinare nel concreto i temi dell’agenda politica di questa provincia”.

“Mi auguro ora - conclude Zorzi - che nelle prossime settimane il dibattito congressuale nei circoli possa essere occasione per arricchire la nostra strategia, perché la stagione che si sta aprendo, con l’uscita dalla pandemia e l’arrivo dei fondi del PNRR, sarà destinata a cambiare il profilo di questo territorio. Il PD deve essere protagonista di questo cambiamento, nel Paese così come nella Marca”.