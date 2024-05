Disavanzo Pedemontana: «Minaccia per il bilancio regionale. Rischio tagli per sanità e sociale»

«Mettendo per un attimo da parte ogni considerazione trasportistica, è evidente che la superstrada Pedemontana Veneta rappresenti una grave minaccia per il bilancio regionale e dunque per le tasche – e la salute – dei veneti. Siamo preoccupati per le probabili ripercussioni sulle spese e investimenti per sanità e sociale». Così i consiglieri regionali Pd Anna Maria Bigon e Andrea Zanoni, che spiegano: «L’andamento degli incassi nei primi mesi di esercizio della Pedemontana indicano chiaramente che le entrate da pedaggi (circa 80 milioni di euro all’anno, in proiezione) ammontano soltanto ad un quarto, circa, del canone di concessione annuo di 300 milioni di euro che la Regione Veneto si è impegnata ad assicurare al concessionario Sis. Quali politiche verranno dunque sacrificare dalla giunta regionale per coprire la differenza (220 milioni l’anno) nell’arco dei 39 anni (8,5 miliardi di euro) previsti dalla concessione? Sanità? Istruzione? Sicurezza stradale?».



«Non sarebbe il primo caso di autostrada o superstrada realizzata in project financing che si trasforma in buco nero per le finanze regionali» proseguono «Il pubblico, di fatto, si è caricato del rischio di impresa, e mentre l’infrastruttura non è in grado di autofinanziarsi con i pedaggi, più si aumentano le tariffe, meno essa viene utilizzata. La questione va dunque affrontata per tempo al fine evitare drastici tagli ai comparti più sensibili di sanità, sociale, istruzione».



«Dal territorio provengono, con grande urgenza ed estremo bisogno, richieste di risorse per le case di riposo e per tutto il capitolo della non autosufficienza che versa in grave difficoltà» concludono «Chiediamo pertanto che la Regione apra un tavolo con il concessionario privato della Pedemontana per rivedere la convenzione, facendo pesare le inadempienze e i gravissimi ritardi nell’esecuzione dell’opera. In questo modo si tutelino i cittadini veneti e il bilancio regionale».