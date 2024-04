Comunali 2024, Alice Torresan di "Viviamo Pieve": «Invito al dialogo e alla partecipazione»

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dopo una settimana dall'annuncio ufficiale della squadra di ViviAmo Pieve, i nomi dei candidati sono stati finalmente svelati. Da lunedì, sulla pagina dedicata di Alice Torresan ViviAmo Pieve, è possibile trovare una presentazione dettagliata di ogni membro della squadra.

La candidata sindaco Alice Torresan ha deciso di aprire le porte al dialogo e alla partecipazione attiva dei cittadini. Per contattarla è possibile utilizzare, oltre ai social, l'email oppure un numero telefonico per una conversazione informale, offrendo loro l'opportunità di conoscerla meglio e di sentirsi coinvolti nel processo di cambiamento. «Ogni cittadino deve sentirsi parte integrante della nostra comunità, indipendentemente dalle proprie opinioni - spiega Torresan -. Vogliamo essere un'amministrazione aperta e inclusiva, pronta ad accogliere e ascoltare ogni cittadino». Per essere ancora più vicina a quei cittadini che non riescono a partecipare agli incontri proposti, si rende disponibile ad andarli a trovare a casa, così da conoscerli meglio e comprendere le loro esigenze.

«Vogliamo essere vicini ai nostri concittadini, costruendo insieme una comunità orientata al futuro» aggiunge. Il gruppo ViviAmo Pieve si basa su tre pilastri fondamentali: ascolto attivo, determinazione e coraggio. Con questo approccio, intendono creare un ambiente in cui ogni cittadino si senta parte attiva del processo decisionale e contribuisca alla costruzione di una comunità migliore. Con il suo invito al dialogo e alla partecipazione, Alice Torresan e la sua squadra si propongono di trasformare Pieve del Grappa in un luogo in cui le idee sono ascoltate, i problemi sono affrontati e il futuro è costruito insieme.