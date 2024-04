Pieve di Soligo, comincia la campagna elettorale del centrodestra

Oggi 20 aprile ha aperto ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Pieve di Soligo Alexa Spina, davanti ad un pubblico di quasi 150 persone. Un centrodestra compatto a sostegno della candidata si è presentato insieme a lei e ha speso parole di grande incoraggiamento.

Claudio Borgia Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia ha ringraziato il folto pubblico sottolineando come questo sia un segnale di positivo e sano interesse da parte della cittadinanza. «La candidatura di Alexa Spina non ha trovato alcun ostacolo. Sulla sua candidatura siamo stati tutti compatti e d’accordo fin dall’inizio. È una candidatura che parte dal basso, già dai primi incontri il suo nome era emerso. Siamo fieri di come per la prima volta tutto il centrodestra unito sostenga una giovane donna, con esperienza, preparata e impegnata, da ben cinque anni all’interno del consiglio comunale. Vogliamo dare una svolta dopo 10 anni. Dietro ad Alexa c’è una squadra forte e coesa» ha proseguito Borgia.

Ad intervenire a sostegno della candidatura di Alexa Spina anche Dimitri Coin Segretario Provinciale della Lega. «La Lega sosterrà al massimo questa candidatura - ha detto - quando a mettersi in gioco sono persone capaci e competenti come Alexa la scelta è stata semplice». E fargli eco anche Fabio Chies Coordinatore Provinciale di Forza Italia: «Qualcuno si chiede se Alexa sia troppo giovane per ricoprire la carica di sindaco. Credo dovremmo rivedere il concetto di gioventù. Ci sono persone che a trent’anni hanno condotto nazioni intere. Quindi non vedo perché non si possa lasciare spazio ad una donna, che ha la forza di affrontare una sfida come quella di candidarsi per la sua città. L’appoggio degli ex sindaci, qui presenti oggi, attesta la stima nei confronti non solo di Alexa, ma anche di tutti coloro che la appoggiano».

Ultima a presentarsi è stata proprio la candidata che ha puntato sulla forza della sua squadra. «Conosco Pieve e le sfide che questa città dovrà affrontare nel prossimo futuro. Sfide importanti che disegneranno la Pieve di domani. Ho scelto di candidarmi perché sono convinta che la nostra città, con queste nuove elezioni, abbia l’opportunità di prendere una nuova direzione all’altezza delle aspettative di tutti i pievegini. Qualcuno potrebbe pensare che io sia molto giovane per assumermi queste responsabilità. Beh, io sono una donna e anche mamma di due splendidi bambini, e non me ne vogliano gli uomini, ma si sa, noi donne abbiamo una marcia in più. Con grande orgoglio accanto a me in questo percorso ci sarà una squadra competente e coesa, espressione del territorio prima ancora che dei partiti».

Al termine la candidata sindaco ha ricordato Andrea Ros, scomparso nel 2022, «capogruppo di minoranza con cui ci siamo anche scontrati in passato ma cui ho sempre dato tutta la mia stima, oggi dovrebbe esserci lui al mio posto, e non posso che esser ancor più fiera ed orgogliosa della decisione di candidarmi».