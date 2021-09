Pieve del Grappa, continui furti in abitazioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si è svolta nella tarda serata di ieri una camminata tra le vie di Pieve del Grappa da parte di un gruppo di iscritti al Circolo locale di Fratelli d’Italia, rappresentati dal consigliere comunale di minoranza Antonio Morosin: “Vogliamo dare un segnale di presenza concreta a fianco dei nostri concittadini dopo i numerosi furti in abitazione, che oramai con cadenza settimanale accadono sul nostro territorio, e stimolare una Amministrazione presente su questa tematica solo a parole, supportata da una sinistra non pervenuta in questo ambito. Il riscontro avuto da più concittadini incontrati per le vie di Pieve ci spinge a ripetere questa iniziativa ed a portare in sede di Consiglio Comunale un' interpellanza per chiedere, dopo oltre due anni dalla fusione dei Comuni di Crespano del Grappa e Pieve del Grappa, quante risorse sono arrivate e quante sono state destinate concretamente al tema sicurezza”. Alla cittadinanza va data una risposta rapida, concreta e tangibile; come Circolo continueremo a monitorare questa situazione.