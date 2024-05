I sindaci di Pieve e Sernaglia contro Nordio: «La parola degrado offende le nostre comunità»

«Spiace apprendere dalla stampa locale che un autorevole ministro della Repubblica, della levatura dell' on. Carlo Nordio, abbia impiegato in modo improprio le parole degrado e trascuratezza per un territorio, quello dell'Alto Trevigiano, segnato invece dalla cura, dall'operosità e dalla laboriosità di cittadini e di enti pubblici, di imprenditori e di lavoratori di ogni settore, di associazioni di volontariato e di comitati locali – affermano congiuntamente Stefano Soldan, sindaco di Pieve di Soligo, e Mirco Villanova, sindaco di Sernaglia della Battaglia -. Dai Palù alle Colline, dalla Piave ai luoghi zanzottiani (ora Parco), dagli efficienti impianti sportivi sino al Parco Industriale San Michele, dalle rinnovate scuole alle moderne piazze, dalla rigorosa raccolta differenziata alle ricche attività socio-educative, i territori dell'area pievigina-sernagliese e più in generale della Marca Trevigiana sono il paradigma di un Veneto che abbraccia e cura lo sviluppo sociale ed economico, la valorizzazione ambientale e l' educazione, la cultura e la storia. Indubbiamente in questi anni gli accadimenti nazionali ed internazionali, la crisi economica e l'indebita crescita del costo della vita, hanno segnato anche il nostro territorio ma a fronte di attività costrette a cedere il passo, molte altre hanno saputo affacciarsi, affermarsi e svilupparsi».

«Siamo perfettamente consapevoli – proseguono i due colleghi sindaci - che sviluppare e accrescere ulteriormente le attenzioni e le azioni verso il territorio che abitiamo è un nostro preciso ed inderogabile dovere, ma riteniamo che sostenere una lista locale obliando o non considerando il serio lavoro svolto sino ad oggi da parti pubbliche e da parti private non sia affatto il modo più elegante, né tanto meno corretto e veritiero, per partecipare attivamente ad una campagna elettorale».

E ancora: «Forti della consapevolezza che i cittadini sanno perfettamente discernere le parole piegate alla mera propaganda dalla serietà e dalla concretezza nella condotta, evidenziamo che l'avvenuta assegnazione al territorio delle Terre Alte della Marca Trevigiana del titolo di Capitale Veneta della Cultura sintetizza in modo chiaro ed inequivocabile la peculiare dote che appartiene alla nostra collettività e a coloro che l'amministrano: la capacità di armonizzare tradizione e innovazione, identità e creatività, crescita economica e sviluppo sociale, tutela ambientale, cura del territorio e valorizzazione della sua storia».

Il Sindaco Soldan annota poi, con non poco rammarico che, «se il Ministro qualche giorno addietro ha partecipato personalmente alla campagna elettorale locale, nel corso dell’anno 2023 non ha invece trovato il modo per render visita al Comune di Pieve di Soligo in occasione del centenario del Senatore e Ministro Francesco Fabbri e dell’intitolazione alla sua memoria del Palazzetto dello Sport. Il ricordo di una straordinaria figura come l'on Francesco Fabbri che, oltre al fondamentale impegno nella resistenza, operò in modo encomiabile a favore del territorio trevigiano e a favore di una lungimirante politica nazionale, avrebbe sicuramente meritato la Sua presenza».

«Auspichiamo infine che le liste locali impegnate in campagne denigratorie verso l'essenziale lavoro compiuto dalle amministrazioni uscenti, dispongano del buon senso e della capacità per proporsi alla cittadinanza formulando proposte concrete e realistiche, migliorative e costruttive – concludono Soldan e Villanova - . Da parte nostra l'impegno, il dialogo e il serio lavoro a favore della collettività, e con essi la rigorosa tutela del pubblico interesse, non verranno mai meno, poiché quello è il nostro unico modo di intendere l'amministrazione del territorio e delle Comunità alle quali orgogliosamente apparteniamo».

