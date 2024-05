Pieve di Soligo, Alexa Spina presenta i nomi della lista Progetto Futuro

Alexa Spina, candidata Sindaco per Pieve di Soligo alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, svela i nomi della squadra che, insieme a lei, formeranno la lista “Progetto Futuro”. Quindici candidati, sedici cittadini scelti in virtù delle differenti competenze e delle qualità personali. «Sono molto fiera di questo gruppo. Cittadini e cittadine dalle importanti competenze che hanno a cuore il futuro della città e che hanno scelto di mettersi a servizio della comunità. Ma soprattutto un gruppo pronto a portare avanti progettualità e innovazione di cui Pieve di Soligo ha davvero bisogno» commenta la candidata Alexa Spina. Una squadra forte e coesa che ha dalla sua parte l’appoggio compatto del Centro-Destra (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) coalizione che ha visto in Alexa Spina la figura politica giovane, capace e motivata in grado di rappresentare il valore aggiunto di cui Pieve di Soligo ha bisogno. Una squadra che potrà contare anche sul supporto del nostro Governo, guidato da Giorgia Meloni e dal Governatore Luca Zaia con tutta la regione Veneto.



«Vogliamo liberare Pieve dalla stanchezza di questa amministrazione, convinti che il Comune debba prendere una direzione nuova e all’altezza delle aspettative dei suoi cittadini» spiega Alexa «Saremo una forza coesa e compatta, competente e appassionata, espressione del territorio prima ancora che dei partiti. La trasparenza sarà il nostro punto fermo. Vogliamo che i cittadini e le cittadine di Pieve tornino ad essere partecipi della vita del loro comune, che possano sentirsi parte integrante e attiva della comunità, come è giusto e doveroso che sia».



Avvocati, insegnanti, impiegati e graphic designer. Un gruppo eterogeneo per competenze ed esperienze che saprà valorizzare e rispettare esigenze ed aspettative della comunità. «Il 10 maggio inizieremo gli incontri con i cittadini e le cittadine per ritrovare un confronto e uno scambio importante che possa arricchire il nostro programma con iniziative e proposte che partano dalla comunità. Come prima tappa abbiamo scelto Solighetto, una delle frazioni di Pieve di Soligo, ed è proprio alle frazioni che rivolgeremo un’attenzione particolare nel nostro programma” continua Alexa Spina. “È finito il tempo dei condizionamenti, dei tatticismi e degli attacchi personali. La nostra campagna elettorale è e sarà basata sul bene della città di Pieve di Soligo. Noi pensiamo al futuro e se i cittadini ci daranno fiducia, potremmo costruirlo insieme».



Lista Progetto Futuro



Alessandra Lioce

Francesco Corrocher

Sara Lorenzon

Valentina Bottega

Giovanni Della Betta

Elena Mancuso

Tobia Donadel

Gino Lucchetta

Rosalisa Ceschi

Paolo Crea

Mattia Comello

Dario Cisotto

Margherita Lorenzet

Paolo Bottegal

Elio Callegher

Danilo Collot