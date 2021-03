Assessore minacciato da un agricoltore per l'esproprio di un vigneto

«Voglio esprimere la mia solidarietà all’assessore Negri, vittima di inqualificabili minacce via mail, e a tutta l’amministrazione Soldan. Hanno agito nella piena legalità e per il rispetto delle regole». Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico si schiera a fianco della Giunta di Pieve di Soligo e in particolare dell’assessore all’Ambiente, minacciato da un viticoltore per l’esproprio di un terreno di prosecco poi messo all’asta, tramite un messaggio di posta elettronica arrivato all’Ufficio tecnico comunale. «L’assessore ha semplicemente fatto il proprio dovere, a fronte di un abuso mai sanato. Grazie a lui e all’amministrazione pievigina è stata applicata la legge in difesa dell’ambiente e del territorio, ma non solo. Sotto la regia di Negri, il Comune di Pieve di Soligo ha inserito delle specifiche norme di tutela ambientale riguardanti vigneti e pesticidi direttamente nel Piano di assetto del territorio (Pat). Negri ha tutto il mio sostegno e vicinanza - conclude Zanoni - e fa benissimo a querelare».