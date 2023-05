San Biagio, il vice coordinatore di Forza Italia Cattaneo a sostegno di Valentina Pillon

Comunali 2023, arriva a San Biagio di Callalta il vice coordinatore di Forza Italia, On. Alessandro Cattaneo a sostegno della lista San Biagio Cresce per Valentina Pillon sindaco. Dichiara Onorevole Cattaneo: «Credo fortemente nella candidatura di Valentina Pillon, che ha già avuto modo di affermarsi nella sua attività sportiva, sia come donna e come appassionata della buona politica».

Continua il comunicato dell’Onorevole «vengo sia come dirigente nazionale di Forza Italia ma vengo ancora di più avendo io stesso fatto un percorso simile quando le 2009 a 29 anni venni candidato a sindaco nella città di Pavia. Fu allora un’esperienza molto bella che mi vide vincere, proprio perché la città colse l’opportunità di una candidatura di un giovane con energia e voglia di rilanciare le cose in città». Anche il responsabile dei giovani azzurri, Baliviera Carlo, sostiene la candidatura della giovane sambiagese: «Credo che Valentina sia la giusta espressione del centro destra unito, ha sempre lavorato con profonda serietà nel partito e profondendo il massimo impegno nel paese al livello associativo. Noi giovani siamo orgogliosi di lei». In questo periodo si sono avvicendate parecchie personalità pubbliche e politiche, come On. Flavio Tosi, Il presidente della regione Veneto Luca Zaia, i consiglieri regionali Roberto Bet, Tommaso Razzolini, l’assessore regionale Federico Caner, la vice presidente della provincia Martina Bertelle e i sindaci Fabio Chies ed Emanuele Crosato, il sindaco Mario Conte, Federica Ortolon, il consigliere regionale Sonia Brescacin e Il vice sindaco di Treviso, Andrea De Checchi.