Ponte di Piave: Alvise Tommaseo Ponzetta candidato sindaco

L’avvocato Alvise Tommaseo Ponzetta l’8 ed il 9 giugno sfida nuovamente Paola Roma, da 10 anni sindaca di Ponte di Piave. Sposato con il Giudice di Pace Michela Girardi, padre di 4 figli, Tommaseo è anche giornalista e scrittore, oltre che titolare di una piccola azienda agricola; Ufficiale di Cavalleria in congedo e appassionato di storia e di teatro, da qualche anno, organizza il rifacimento di famosi processi. Si presenta appoggiato, come nel 2019, dalla lista civica “Ponte x Tutti.” “Ritengo – spiega il candidato – che, nel frattempo, molte cose siano cambiate e che oggi ci sia la possibilità di rovesciare il risultato di allora. I nostri avversari, a cui va tutto il nostro rispetto, non sono riusciti a mantenere le tante promesse fatte e hanno deluso le aspettative di moltissimi cittadini. Ponte di Piave, in questo lasso di tempo, non è cresciuta. Si è parlato molto, forse troppo ed al fiume di parole non sono seguiti i fatti. C’è stata molta autocelebrazione, ma il Paese è rimasto fermo e diviso.” Cosa intende portare di nuovo la sua lista? “Ponte x Tutti porterà nuove idee, entusiasmo nell’ottica del rinnovamento, coinvolgimento, solidarietà e partecipazione. Il nostro Gruppo aspira a meno burocrazia, meno divisioni, più dialogo, più sicurezza, più cultura, più sport. Vogliamo un territorio comunale vissuto nella sua interezza, dove non ci siano zone lasciate nel degrado, come spesso è accaduto nell’ultimo quinquennio: in particolare, ma non solo, nel centro storico di Ponte di Piave e nel relativo cimitero.” Rispetto a quando si candidò 5 anni fa, cosa è cambiato? “Rispetto al 2019 i nostri avversari hanno il solo appoggio della Lega di Matteo Salvini che, nel frattempo, ha perso smalto e consenso popolare anche tra i leghisti della prima ora; hanno perso il sostegno di Fratelli d’Italia e, nemmeno in questa tornata elettorale, possono contare sull’appoggio di Forza Italia. Viceversa, Ponte x Tutti, che continua ad essere una lista civica trasversale, aperta a tutti, per questa tornata elettorale ha l’esplicito, rispettoso, sostegno di molte forze politiche di diversa sensibilità e collocazione, compresa quella dei partiti che, a livello nazionale e regionale, sono alleati con la Lega di Matteo Salvini”. Com’è composta la squadra di “Ponte per tutti”? “E’ una squadra bellissima, che fonde perfettamente esperienza e gioventù, con grandi competenze e trasversalità: persone che vivono e lavorano in questo territorio, che hanno a cuore Ponte di Piave e il suo futuro. Presenteremo l’intera squadra venerdì 10 maggio alle 20.45 presso la Casa della Comunità “Luciano Martin” a Ponte di Piave. Naturalmente, tutta la cittadinanza è invitata.” Riferimento per la stampa: Antonella Antonello – 335.432952 ,