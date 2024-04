Amministrative, pieno appoggio della Lega alla candidatura di Paola Roma

Pieno appoggio della Lega a Paola Roma per la sua ricandidatura a sindaco per il suo terzo mandato. «In questi 5 l’amministrazione di Ponte ha dato dimostrazione di cosa sia il buon governo, mantenendo i conti in ordine e realizzando al tempo stesso molti progetti – dichiara Stefano Picco, segretario della Lega di Ponte di Piave, e vicensindaco – ad esempio sul fronte della sicurezza, con una poderosa implementazione del sistema di videosorveglianza cittadino, recuperando contributi da enti superiori per oltre 30mila euro. Sono stati posizionati nuovi lettori targhe, installate fototrappole approvando un apposito regolamento, ed è in corso l’installazione di videocamere di ultima generazione nelle zone dei cimiteri, direttamente collegate al comando di polizia locale».

«La macchina comunale - prosegue il segretario - è arrivata a straordinari livelli di performance, come ci indicano i dati: pagamenti dei fornitori in entro 11 giorni, grado di operatività del bilancio sulle entrate totali del 90,65% e sulle spese totali dell’87,36%, grado di esecutività del bilancio sulle entrate correnti del 99,94% e delle spese correnti del 91,20%. In 5 anni le tasse locali sono rimaste invariate. Il bilancio 2023 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di 590 mila euro, da destinare a nuovi progetti. Si continui così dunque per altri cinque anni, con Paola Roma alla guida del Comune. La Lega la sostiene pienamente in questa nuova corsa elettorale, affinché possa proseguire il lavoro iniziato, con rinnovate energie. Daremo il nostro contributo attivo perché possa vincere le elezioni e governare per un altro mandato».