Ponte di Piave: annunciata la nuova giunta

Pronti, via: al primo Consiglio Comunale Paola Roma, sindaco di Ponte di Piave rieletta al terzo mandato, ha annunciato la Giunta Comunale e le deleghe speciali per i Consiglieri Comunali. Quattro assessori (Stefano Picco, Stefania Moro, Fabio Buriola, Sergio Lorenzon) più il sindaco in Giunta tra conferme di esperienza, nuove deleghe per i giovani consiglieri eletti (Vanessa Modolo, Nicola Brusatin, Giulia Fadel) e un nuovo capogruppo (Matteo Buso).

La Giunta sarà formata da Stefano Picco, che mantiene la carica di vicesindaco con le deleghe a Protezione Civile, Osservatorio dei Cittadini sulle Piene, Trasporto Pubblico, Controllo del Vicinato; Stefania Moro è invece confermata assessore alle Associazioni Culturali e Musicali, alle Politiche per l’Integrazione, alla Cultura, Biblioteca, “Città che legge” e Promozione di Casa Museo Goffredo Parise e Associazione Nazionale Case della Memoria; Fabio Buriola, già capogruppo in Consiglio, diventa assessore con deleghe a Distretto del Commercio, Artigianato Locale, Industria, Valorizzazione dei Mercati Cittadini, Polizia Locale, Rapporti con le Frazioni, Pro Loco, Identità e Tradizioni del Territorio; Sergio Lorenzon già consigliere, diventa assessore a Politiche Agricole, Alimentari, Allevamento, Piccole Produzioni Locali, Turismo, Mobilità Sostenibile, Prodotti km0 e Arredo Urbano. Infine il sindaco Paolo Roma, che per sé le deleghe a Comunicazione e informazione ai cittadini, Sicurezza, Politiche finanziarie e fiscali, Bilancio, Tributi, Lavori Pubblici, Beni culturali, Manutenzione patrimonio, Politiche sociali comunali e ATS, Politiche per la famiglia, Associazioni combattentistiche e D’Arma, Salute – Città sane, Inclusione sociale, Viabilità comunale e sovracomunale, Istruzione e politiche educative, Rapporti con Università e Ricerca, Affari generali, Personale, Digitalizzazione, Assetto Idrogeologico, Sicurezza Idraulica.

Matteo Buso è Capogruppo con deleghe a Sport, Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Peba, Politiche Energetiche, Comunità Energetiche, Verde Pubblico, Tutela dell’Ambiente, ERP e Politiche Abitative, Vanessa Modolo è consigliera con delega a Politiche Giovanili, Servizio Civile, Avviso Pubblico e Cultura della Legalità, Gemellaggi e Patti di Amicizia, Nicola Brusatin è consigliere con delega a Rapporti con le Associazioni di Volontariato e Terzo Settore, Avis e Aido, Formazione ai cittadini, Orti Urbani e Biodiversità e Giulia Fadel è consigliera con delega Invecchiamento Attivo, Telemedicina, Intelligenza Artificiale, Esamus+, Ricerca bandi e fondi per il Comune.

«Ho scelto il primo Consiglio Comunale per presentare subito la Giunta ai cittadini. Mi è sembra il luogo più giusto, il luogo della democrazia, un segno di rispetto nei confronti collaboratori comunali e di cittadine e cittadini: continueremo a essere a disposizione con spirito di servizio. Ringrazio di nuovo gli elettori e le elettrici che a Ponte di Piave hanno mantenuto una buona affluenza e soprattutto hanno avuto fiducia in noi. ViviPonte è una squadra di grande esperienze e di nuove energie. Per questo ho voluto, in questo terzo mandato, avere al mio fianco in Giunta chi è con me dall’inizio e allo stesso tempo ho voluto assegnare deleghe ai giovani consiglieri eletti, un segnale per il futuro. Anche in passato avevo assegnato deleghe ai consiglieri, questa volta ho voluto guardare al futuro e pensare a materie come telemedicina, intelligenza artificiale, gemellaggi e patti di amicizia, energia, osservatorio sulle piene, biodiversità, educazione alla legalità e altro che riguarda il futuro della pubblica amministrazione, come il Patto Educativo di Comunità per l’istruzione - il commento di Paola Roma, sindaco di Ponte di Piave – Ringrazio nuovamente per le preferenze che i pontepiavensi hanno voluto accordarci, un risultato davvero importante che ci sprona a fare ancora di più, a dare continuità alle opere pubbliche in corso e a varare nuovi progetti, ricercando nuovi finanziamenti provinciali, regionali, statali, europei».