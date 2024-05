Presentata la squadra di Ponte per Tutti, con Alvise Tommaseo candidato sindaco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

«Siamo una squadra di persone che amano Ponte di Piave, e che si prefiggono un unico scop: quello di impegnarsi per migliorare i nostro Comune e darecosì un servizio ai nostri concittadini» ha esordito Alvise Tommaseo Ponzetta, candidato sindaco della lista civica Ponte per Tutti, presentando il gruppo, formato da 6 donne e 6 uomini, che lo affiancherà in questa impegnativa campagna elettorale. Nella sala della Casa di Comunità “Luciano Martin” c’era il pubblico delle grandi occasioni: i pontepiavensi sono accorsi numerosi per conoscere la squadra che si opporrà in campagna elettorale al sindaco uscente Paola Roma. I 12 candidati consiglieri comunali costituiscono un gruppo coeso, composto da uomini e donne di diverse età, interessi e competenze, dove ci sono persone con esperienza, anche politica, alcune impegnate nel sociale, oltre ad un gruppo di giovani preparati e motivati alla prima esperienza politica, e poi rappresentanti della società civile, dall’imprenditore agricolo al consulente, dall’avvocato all’esperto di energia rinnovabile, dal dirigente sportivo all’insegnante.

La Squadra di “Ponte per tutti” Dino Morici, 74 anni, pensionato molto impegnato nel volontariato e nel sociale, membro del Consiglio Pastorale della parrocchia di Ponte di Piave e presidente dell’associazione Gruppo Insieme; Eugenia Candosin, 58 anni, dirigente comunale, esperta della “macchina” amministrativa e neoeletta Presidente della Pro Loco; Lucio Mior, 50 anni, geometra ed esperto di multiutility e organizzazione aziendale, componente dei consigli pastorali di Levada e Busco; Laura De Faveri, 25 anni, insegnante, capo scout, collaboratrice di “Medioevo Latino”; Renato Pavan, 67 anni, pensionato e dirigente sportivo, da oltre 30 anni si occupa del Team Biancorossi Ponte di Piave e Salgareda; Virginia Arreghini, 23 anni, impiegata in un’azienda per cui cura il commercio estero; Fabrizio Alberti, 62 anni, consulente ittico; Stefania Querin, 52 anni, avvocato, impegnata nel sociale; Alessandro Sartori, 21 anni, studente all’Accademia Nautica e organizzatore di eventi; Maria Luisa Zaghis, 65 anni, insegnante, referente e coordinatrice di plesso e componente della Commissione Intercultura; Mauro Tomasella, 44 anni, imprenditore agricolo, vuole rappresentare in politica il mondo dei piccoli agricoltori ed allevatori; Paola De Nardi, 50 anni, insegnante, consigliere uscente, propone il progetto dei “Patti Educativi di comunità”.

“Vogliamo una Ponte di Piave più viva, inclusiva e solidale, con più cultura e più sport, in cui sia bello vivere e lavorare, ma soprattutto vorremmo ricostruire quello spirito di comunità che si è perso negli ultimi anni. Il nostro programma è ambizioso, ma realistico. Le competenze e l’entusiasmo non ci mancano. Se eletti ci impegneremo, nel rispetto della legge, a sburocratizzare il più possibile e a rispondere e ricevere i cittadini che lo chiedessero in tempi assolutamente brevi.” Riguardo all’Amministrazione uscente, Tommaseo ha detto: “Credo che dieci anni siano oggettivamente necessari per poter realizzare il proprio programma, ma 15 diventano veramente troppi, perché si rischia di adagiarsi e di non avere più stimoli che sono alla base della vitalità di una comunità. Il cambiamento è necessario per dare nuovi impulsi, nuovi entusiasmi e nuove idee. Si parte per una campagna elettorale che vedrà il gruppo presente anche in piazza Garibaldi e nelle frazioni con i gazebo durante i mercati ed i weekend. Le prossime presentazioni dei componenti della lista e del programma sono fissate per lunedì 13 maggio a Negrisia; mercoledì 15 maggio a Busco; venerdì 17 maggio a San Nicolò; lunedì 20 maggio a Levada sempre nelle rispettive Sale parrocchiali, sempre alle 20.45.