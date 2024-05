Ponte di Piave, al via gli incontri tematici di “ViviPonte - Paola Roma sindaco”

Paola Roma, candidata sindaco con “ViviPonte: l’energia che si rinnova” apre il ciclo di incontri elettorali di approfondimento tematico. Il primo appuntamento venerdì 24 maggio alle 20:30 alla Casa della Comunità Luciano Martin di Ponte di Piave (via Gasparinetti, 4) con il titolo “Esse come: Salute e Sociale”. Ospiti Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità, ai Servizi Sociali e alla Programmazione Socio-Sanitaria della Regione Veneto, e Sonia Brescacin, Consigliera Regionale e Presidente 5° Commissione Sanità e Sociale della Regione Veneto. La serata prevede la traduzione in LIS, lingua italiana dei segni, per i non udenti.

La seconda serata martedì 28 maggio alle 20:30 a Villa Faggiotto a Busco (via della Vittoria, 137) dove si parlerà di “Agricoltura ed Erasmus+”. Intervengono Federico Caner, Assessore all’Agricoltura e ai Fondi UE della Regione Veneto, ed un valutatore EU esperto in analisi delle politiche pubbliche. Si parlerà sia delle opportunità del mondo agricolo che di quelle per i giovani per fare esperienza in Europa.

Terzo incontro giovedì 30 maggio alle 20:30 alla Casa della Comunità Luciano Martin di Ponte di Piave (via Gasparinetti, 4) sul tema “Sicurezza Pubblica e Giustizia”. Tra i relatori Ingrid Bisa, Deputata della Repubblica, Alberto Villanova, Consigliere Regionale, Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente ANCI Veneto.

Lunedì 3 giugno invece alle 20:30 al ristorante “AI Sette Nani” di Negrisia (via Grave di Sopra, 37/a) si parlerà di “Piave, Ambiente, Clima”. Presente Gianpaolo Bottacin, Assessore all’Ambiente e Protezione Civile della Regione Veneto.

Martedì 4 giugno, infine, alle 20:30 alla Casa della Comunità Luciano Martin di Ponte di Piave (via Gasparinetti, 4) ci sarà un appuntamento dedicato a “Attività produttive (artigianato, commercio e industria) e Sport – Società Sportive del Territorio di Ponte di Piave” con focus sui finanziamenti europei per sport e attività produttive. Interverrà Roberto Marcato, Assessore allo Sviluppo Economico ed Energia della Regione del Veneto, oltre ad un valutatore EU esperto in analisi delle politiche pubbliche.

La campagna elettorale di Paola Roma si concluderà giovedì 6 giugno con la festa di fine campagna a Ponte di Piave.