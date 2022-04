Ponte di Vidor e Casse di Ciano, il PD: «La Regione ascolti i cittadini»

"Rispetto a quanto emerso dalle ultime notizie di cronaca pensiamo sia utile che la Regione esca dalla sua torre d'avorio e ascolti cittadini e sindaci del Piave. Le questioni del nuovo Ponte di Vidor così come quella della messa in sicurezza del fiume Piave vanno trattate insieme e con i territori. Lo chiedono gli stessi amministratori della Lega dando ragione a quanto affermato da tempo, proprio grazie ad un lungo lavoro di ascolto e di mobilitazione anche in Parlamento, del Partito democratico di Treviso: subito interventi di messa in sicurezza lungo tutto il Piave senza sconvolgere il fragile ecosistema e una collocazione del ponte di Vidor senza compromessi al ribasso. A questo punto, se la Regione non ce la fa a finanziarlo tutto, nascondendosi dietro all’attesa perenne dell’autonomia a 23 materie, perché non verificare un intervento economico del Governo? Dopotutto, siamo in area Unesco e questo potrebbe dare priorità ai lavori". Lo affermano congiuntamente Giovanni Zorzi e Matteo Favero, segretario provinciale Pd Treviso e responsabile Ambiente e Infrastrutture provinciale.