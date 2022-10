Ok agli scavi a Cava Morganella: «Autorizzazione che lascia l’amaro in bocca»

«La notizia del presunto via libera a ulteriori scavi nella cava Morganella tra Paese e Ponzano confermano purtroppo un copione già scritto. Stupisce solo che tutto il dossier autorizzativo sia coperto, a quanto pare, da assoluto riserbo. Tutta la cittadinanza ha il diritto di sapere quante e quali garanzie economiche e paesaggistiche siano state messe sul tavolo per un’autorizzazione che lascia quantomeno l’amaro in bocca». Lo affermano congiuntamente Giovanni Zorzi e Matteo Favero, rispettivamente segretario del PD provinciale di Treviso e Matteo Favero, responsabile ambiente provinciale e regionale.

«C’è poi un piano squisitamente politico ignorato dalla Giunta regionale del Veneto - concludono i due esponenti dem - l’acqua è un bene prezioso e scarso, lo dimostra la siccità che stiamo vivendo in questi mesi, e la disponibilità e la qualità dell’acqua in Veneto e nella provincia di Treviso va sempre più peggiorando: il recente rapporto dell'inviato Orellana alle Nazioni Unite parla chiaro. Siamo davvero certi che ulteriori scavi non metteranno a repentaglio l’acqua dei trevigiani?».