Ponzano Civica: «Il Comune rischia di perdere 945mila euro per la scuola di Paderno»

«In totale sono 1,25 milioni di euro i contributi persi dall’amministrazione Baseggio per le scuole. Dopo aver già rinunciato nei mesi scorsi a 300 mila euro per la scuola primaria Gastaldo sempre per il miglioramento sismico, ora il Comune di Ponzano Veneto rischia di perderne altri 945 mila se entro il 31 maggio non presenta un progetto definitivo per il miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria di Paderno». A dirlo è Mario Sanson di Ponzano Civica.

«Questi finanziamenti a fondo perduto per le scuole primarie del comune sono stati ottenuti dalla precedente Amministrazione. Presentando un progetto di fattibilità, come indicato dal bando ministeriale, è stato ottenuto il contributo richiesto. Dopo 2 anni però, e nonostante i solleciti ricevuti dalla Regione Veneto, solo a ridosso della scadenza l’amministrazione leghista di Ponzano si è accorta che era necessario predisporre un progetto definitivo. E ora si rischia di perdere anche questo ennesimo contributo, di quasi 1 milione di euro» continua Sanson.

«E meno male che lo slogan elettorale del sindaco Baseggio era “La famiglia al primo posto”…Mandare i bambini in scuole sicure dovrebbe essere una delle priorità dell’Amministrazione comunale. Uno degli obiettivi dell’amministrazione precedente è stato proprio la messa in sicurezza e la messa a norma degli edifici scolastici. Per questo motivo si è cercato di ottenere tutti i finanziamenti possibili - conclude Sanson - Oltre a perdere 1,25 milioni di euro per le scuole elementari del comune, qual è l’obiettivo di questa amministrazione? Che progetti intende portare avanti? Quali sono le sue priorità? Quali opere pubbliche ha in progetto? Quali finanziamenti ha richiesto e ottenuto, cogliendo le attuali opportunità proposte dallo Stato? I cittadini attendono risposte».